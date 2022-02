PlayStation Now : les jeux ajoutés en mars 2022

Sony dévoile aujourd’hui les jeux qui seront ajoutés en mars 2022 avec le PlayStation Now. Il y aura quatre titres au total et tous seront accessibles dès demain.

Les jeux PlayStation Now en mars 2022

Le premier jeu ajouté avec le PlayStation Now en mars est Shadow Warrior 3. Ce jeu de tir à la première personne offre des combats dynamiques à l’arme à feu, du corps à corps à l’arme blanche et un système de déplacement spectaculaire. Un mercenaire ayant appartenu aux Yakuza et Orochi Zilla, son ancien employeur, devenu ennemi, puis allié, embarquent pour une mission improbable visant à dompter un dragon ancestral qu’ils ont libéré par mégarde de sa prison éternelle. Le jeu sera disponible jusqu’au lundi 4 juillet

En deuxième titre, on retrouve Crysis Remastered. Le premier jeu de tir à la première personne de Crytek, un classique du genre, signe son grand retour avec de l’action, un monde en mode sandbox et les combats épiques appréciés des fans. Le titre dispose désormais du ray-tracing et de graphismes remastérisés.

Pour le troisième titre, on retrouve Relicta. Incarnez une scientifique perdue sur une base lunaire abandonnée. Dans ce jeu d’énigmes physiques à la première personne, soumettez la gravité et le magnétisme à votre volonté. Combinez vos compétences de manière novatrice pour résoudre des casse-tête physiques, débusquez des indices et tentez de découvrir ce qui se trame derrière l’anomalie de Relicta.

Enfin, le quatrième jeu inclus avec le PlaySation Now en mars 2022 est Chicken Police – Paint it RED!. Cette satire à l’histoire riche et aux dialogues intenses n’est pas sans rappeler les romans graphiques ou les grands classiques du jeu d’aventure. Sonny Featherland et Marty MacChicken composaient autrefois un duo de détectives légendaire, appelé la « Police des poulets ». Après leurs dernières frasques remontant à bientôt dix ans, le temps a fini par leur voler dans les plumes. Aujourd’hui, Sonny et Marty doivent rempiler sur une affaire plus étrange que tout ce qu’ils ont rencontré auparavant !