Twitter permet maintenant de mettre un avertissement sur le contenu d’un tweet en particulier

Twitter a ajouté une nouvelle option qui permet de mettre un avertissement sur le contenu d’un tweet précis. Jusqu’à présent, cela devait concerner tous les tweets ou aucun d’entre eux.

Cette fonctionnalité permet de masquer des photos et des vidéos individuelles derrière des avertissements de nudité, de violence et de contenu sensible, plutôt que d’ajouter un avertissement général à tous les tweets. Elle est disponible sur les applications iOS et Android de Twitter, ainsi que sur la version Web du réseau social.

Pour mettre un avertissement, il suffit de choisir une photo ou une vidéo au moment de la création du tweet, toucher le bouton d’édition (avec le pinceau), sélectionner l’icône du drapeau puis choisir l’avertissement en question : nudité, violence ou sensible. Une fois le tweet publié, les utilisateurs verront le contenu flouté et pourront alors le toucher pour le voir normalement.

The option to add one-time sensitive content warnings to photos and videos you Tweet is now available for everyone across Android, iOS, and web.

To add a content warning, tap the flag icon when editing the photo/video after you've attached it to your Tweet.

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 25, 2022