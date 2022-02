Aperture Desk Job : à l’occasion du lancement du Steam Deck, Valve dévoile son nouveau jeu… gratuit !

Celle-là, on ne l’avait vraiment pas vu venir. En même temps que les premières livraisons du Steam Deck, la console PC-Portable de Valve, l’éditeur/fabricant a dévoilé Aperture Desk Job, son nouveau jeu qui prolonge le lore de Portal ! Malgré son affiliation avec Portal, Aperture Desk Job proposera un tout autre gameplay : les screenshots du jeu sur la page Steam ainsi que le trailer dévoilent un titre aventure-puzzle « conçu comme un jeu court gratuit pour le nouveau Steam Deck de Valve ».



L’objectif du jeu reste pour le moins cryptique, mais l’on comprend tout de même que le joueur sera mis dans la peau d’un nouvel employé d’Aperture Science qui doit effectuer diverses tâches à partir de son bureau. La page de description du jeu vaut à elle seule le détour, avec un ton de dérision aussi fin qu’ultra référencé tout à fait dans la veine d’un Portal. Ainsi, le passage sur la gratuité du titre, qui sert aussi de prétexte à décrire d’autres aspects du jeu, est blindé d’un humour très « Portalien » que l’on espère bien retrouver dans Aperture Desk Job :

« Rangez votre portemonnaie, fan des jeux vidéos ! Votre argent ne vaut rien ici. Pour ce produit en particulier. Par contre, si votre argent ne remplit plus sa fonction quand vous essayez de faire vos courses, vous devriez contacter votre banque sur le champ. Et si la caissière vous avait volé votre identité ? Vous feriez bien d’aller lui reparler parce que comment ça, elle n’a jamais travaillé ici ?! Il vous faudra endosser le rôle de pirate et infiltrer le Dark Web pour la traquer ! Pour enfin finir par découvrir que c’était un alter ego d’une réalité temporelle alternative ?!! en provenance du futur ?!?! Et si quelqu’un d’Hollywood lit ces lignes, ressortez votre portemonnaie, parce que cette idée géniale n’est pas gratuite »

Aperture Desk Job sera disponible sur Steam (et donc sur Steam Deck) le 1er mars prochain.