Fusion Orange-Bouygues : les négociations bientôt relancées ?

L’idée de passer de quatre à trois opérateurs en France n’est pas enterrée et une fusion entre Orange et Bouygues Telecom pourrait être la solution. Des négociations pourraient être relancées.

En route vers une fusion d’Orange et de Bouygues Telecom ?

Selon BFM Business, « tous les dirigeants du secteur ne parlent à nouveau que de ça : la consolidation du marché français ». L’État a déjà dit qu’il compte réduire sa position au capital d’Orange et SFR, Bouygues Telecom et Free cherchent à prendre sa place. Du côté des dirigeants d’Orange, le choix se porterait davantage sur Bouygues Telecom.

Pourquoi Bouygues Telecom ? Parce que les syndicats d’Orange jugeraient qu’il s’agit du seul candidat acceptable. Il se trouve qu’il est également pour l’État actionnaire. En effet, ce dernier ne serait pas partant pour laisser les clés à Patrick Drahi (Altice/SFR) ou Xavier Niel (Free).

Mais il n’y a aucun accord pour l’instant et des négociations devraient avoir lieu pour éventuellement tenter de trouver un terrain d’entente. C’est un sujet délicat parce qu’il y a plusieurs éléments à prendre en compte, en plus de satisfaire tout le monde. En effet, une telle fusion entre Orange et Bouygues Telecom obligerait de céder des actifs, c’est-à-dire une partie du réseau et potentiellement des boutiques à Free et SFR. Encore faut-il que chaque opérateur y trouve son compte et c’est là que ça coince généralement. C’était déjà le cas dans le passé quand des négociations avaient vu le jour.