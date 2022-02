Street Fighter 6 est annoncé par Capcom

Capcom a annoncé Street Fighter 6, son prochain jeu de combat, dont la célèbre franchise fête cette année son 35e anniversaire. Un bref teaser a été mis en ligne pour l’occasion.

Officialisation de Street Fighter 6

Le teaser ne montre pas de gameplay, mais suggère que Street Fighter 6 aura un style artistique plus réaliste que les jeux précédents de la série. Capcom fait savoir que de plus amples informations sur le jeu seront disponibles cet été.

Capcom espère que son nouveau jeu connaîtra un meilleur lancement que son prédécesseur. Street Fighter 5 avait un bon rendu et une bonne jouabilité lors de sa sortie sur PlayStation 4 et PC en 2016, mais il a souffert d’un manque de contenu ainsi que de bugs et de problèmes au niveau des serveurs. Le titre s’est vendu à plus de six millions d’exemplaires.

Il faudra donc attendre cet été pour avoir tous les détails sur Street Fighter 6. Ce sera notamment l’occasion de découvrir les premières images du gameplay, les consoles prises en charge et plein d’autres détails.

Capcom Fighting Collection arrive le 24 juin

En complément, Capcom annonce Capcom Fighting Collection, une nouvelle compilation comprenant 10 jeux qui arrivera le 24 juin sur PlayStation 4, Xbox One, PC (via Steam) et Nintendo Switch. Les 10 titres sont :