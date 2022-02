Marvel et George R.R. Martin (Game of Thrones) s’associent… pour des comics de super-héros !

Marvel signe avec tout le monde, pour peu que cela débouche sur des séries à succès… avec plein de super-héros dedans ! Après le deal passé avec HBO Max pour la réalisation de la série Blade (avec le grand Mahershala Ali dans le rôle du chasseur de vampires), la « maison des idées » vient de s’associer avec un nouveau poids lourd de l’entertainment, l’auteur George R.R. Martin. Le créateur de la très prolifique saga Game of Thrones (adaptée en série par HBO) va travailler à l’adaptation sous forme de Comics de la série littéraire Wildcards, écrite en collaboration avec de nombreux auteurs (la collection est dirigée par R.R Martin).

George R.R. Martin's legendary Wild Cards universe comes to Marvel Comics in a new series! Learn more: https://t.co/Omwq3DZFcQ pic.twitter.com/0IDYcbEtOA — Marvel Entertainment (@Marvel) February 18, 2022

Wild Cards est une uchronie, et c’est aussi dans les livres le nom d’un virus extra-terrestre mis au point par une faction de la planète imaginaire Takis. Ce virus est répandu au-dessus de New York le 15 septembre 1946, et tue quasi instantanément dix mille personnes, les contaminés qui en réchappent subissent alors d’horribles mutations et sont appelés les Jokers. 1 contaminé sur 10 développe des super pouvoirs. Ce sont les As. Les nouvelles mettent aussi en scène le personnage du docteur Tachyon, un habitant de Takis doté de dons superpuissants (comme la télépathie), qui débarque sur Terre afin de prévenir la population terrienne d’une attaque biologique massive.

George R.R. Martin s’est bien sûr réjoui du contrat signé avec Marvel : « Avoir le privilège d’annoncer qu’un titan de l’industrie comme Marvel va produire le récit depuis le début comme une bande-dessinée me procure une joie sans fin ». Il n’est pas certain cependant que l’auteur de GoT soit réellement partie prenante dans la création des comics Wild Cards. Les scénarios seront en effet l’oeuvre de Paul Cornell (qui a déjà écrit plusieurs nouvelles pour Wild Cards) et la partie graphique sera assurée par Mike Hawthorne, le dessinateur des comics Deadpool. Le tome 1 du Comics Wild Cards sera commercialisé aux Etats-Unis (et en import ou eBooks n’en doutons pas) le 1er juin prochain.