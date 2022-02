Star Trek: Bridge Crew : le jeu VR coopératif d’Ubisoft a été retiré de Steam et de l’Oculus Store

Star Trek: Bridge Crew, un très bon jeu VR coopératif qui place chaque joueur dans la peau d’un des membres de l’Enterprise, vient d’être retiré de Steam, de l’Oculus Store, du Rift Store et du PlayStation Store. Développé par Ubisoft et lancé en 2017 sur les plateformes Rift, SteamVR, PSVR et Oculus, Star Trek: Bridge Crew a très vite rencontré un fort succès d’estime… avant que les joueurs ne désertent les serveurs. Le faible nombre de missions (malgré le DLC Next Generation en 2018) mais aussi la concurrence avec d’autres titres VR beaucoup plus populaires ont littéralement vidé les serveurs, qui jusqu’à récemment n’accueillaient plus que quelques dizaines de joueurs en simultané.

Dans ces conditions, le retrait du jeu semblait inévitable, et pourtant, l’absence de popularité n’en serait pas la cause réelle. La fin du contrat entre Ubisoft et ViacomCBS (qui détient les droits sur la franchise Star Trek) expliquerait en effet le retrait du titre, mais on a peu tendance à penser que ce « hasard » de calendrier fait bien les affaires d’Ubisoft (le jeu n’a jamais été un carton malgré les bonnes critiques).