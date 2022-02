The Boys: Diabolical (Prime Video) : un trailer totalement allumé pour la série d’animation subversive

La série d’animation tirée de l’oeuvre de Garth Ennis et de Darick Robertson semble aller encore plus loin que la série live-action The Boys (aussi sur Amazon Prime Video), et c’est sans doute peu de le dire. The Boys: Diabolical se dévoile un peu plus dans un trailer totalement déjanté qui permet de survoler les différents styles esthétiques des huit épisodes. Outre les énormes différences de direction artistiques, on note surtout une incroyable liberté de ton, très loin du politiquement correct ultra policé des dernières productions Marvel.



Alors certes, ces 8 courts métrages de 14 minutes ne seront peut-être pas tous des chefs d’oeuvre, mais cette volonté assumée de s’affranchir de toutes les règles de la bienséance pourrait bien faire de The Boys: Diabolical l’une des séries les plus « jouissivement » subversive de 2022, et rien que ça c’est déjà énorme.

The Boys : Diabolical sera disponible sur Amazon Prime Video le 4 mars 2022.