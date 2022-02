Sonic 2 : un nouveau trailer dévoile des scènes de pure action avec Tails et Knuckles

Sonic 2 va débouler à toute vitesse sur les écrans de ciné le 30 mars prochain. La finale du Super Bowl a été l’occasion pour la Paramount de lâcher un nouveau trailer du film, qui semble à première vue beaucoup plus orienté « action pure » que son prédécesseur. On découvre donc des scènes endiablées se déroulant dans des environnements très divers (un mont enneigé, un temple en pleine jungle, etc), des scènes avec le trio magique de la licence de Sega, soit Sonic, Tails, Knuckles.

Pour rappel, Sonic 2 est réalisé par Jeff Fowler, qui était déjà aux commandes du premier film. Le génial Jim Carey (Dr Robotnik) sera de nouveau de la partie, aux côtés d’Idris Elba (Knuckles), James Marsden, Tika Sumpter ou bien encore Adam Pally. On note enfin que le casting voix de la VF, vraiment pas au dessus de tout reproche dans le premier Sonic, a malheureusement été reconduit quasi intégralement pour Sonic 2.