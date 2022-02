Ivan Reitman, réalisateur du film culte Ghostbusters, est décédé à 75 ans

Est-il vraiment possible de marquer durablement la culture populaire et le 7ème art avec un seul film ? Certes, Ivan Reitman a signé quelques unes des comédies les plus emblématiques des années 80-90 (Arrête de ramer t’es sur le sable, Jumeaux, Un flic à la maternelle), mais c’est bien le film Ghostbusters (titre français « SOS Fantômes » ), sorti salles en 1984, ainsi que sa suite en 1989 qui lui vaudront la reconnaissance éternelle des geeks et même d’une bonne partie de la critique. Avec le temps, ces derniers ont largement revu à la hausse leurs avis sur les deux métrages cultes.

Ivan Reitman (au centre) entouré par la fine équipe de Ghosbusters, soit de gauche à droite Ernie Hudson (Winston Zeddemore), Harold Ramis (Dr Egon Spengler), Dan Aykroyd (Dr Raymond Stanz) et Bill Murray (Dr Peter Venkman)

Membre de la bande déjantée du National Lampoon dans les années 70, Ivan Reitman se lancera par la suite dans la réalisation de comédies, souvent épaulé par son ami de jeunesse Dan Aykroyd. En 1984 donc, Reitman, démarre le tournage de ce qui restera son oeuvre majeure : comédie fantastique inoubliable, Ghosbusters doit beaucoup à la réalisation efficace de Reitman, sa direction d’acteurs impeccable (et il fallait être bon pour diriger un Bill Murray très peu investi dans le film), des dialogues parfaitement ciselés, et quelques séquences absolument mémorables, comme l’attaque de la ville de New-York par un marshmallow géant.

La comédie est aussi une affaire de famille chez les Reitman : Jason Reitman, le fils d’Ivan Reitman, réalisera la vraie suite « canon » de Ghosbusters, SOS Fantômes – L’Héritage, sorti en salles en 2021.

Ivan Reitman est mort dimanche 13 février dans sa maison de Montecot (en Californie) à l’âge de 75 ans.