Censure : PlayStation fait des coupes sombres dans le jeu Martha is Dead

Avouons-le, les termes choisis par certains de nos confrères pour traiter cette info nous laissent pour le moins pantois. Le studio italien LKA ainsi que l’éditeur Wired Productions viennent d’annoncer conjointement que leur titre Martha is Dead, un thriller horrifique et psychologique qui aborde des thèmes particulièrement sensibles, a été caviardé sur les plateformes PlayStation, Sony ayant demandé (et obtenu) le retrait de certaines phases de gameplay jugées trop dérangeantes.

L’éditeur Wired Production s’est fendu d’un petit mot de regret… qui charge bien la barque de Sony : « Wired Productions et LKA ont toujours été transparents et honnêtes quant au contenu de Martha Is Dead, et les représentations sensibles du jeu ont toujours été communiquées aux médias depuis son annonce en 2019. C’est avec regret que nous avons dû modifier l’expérience sur les versions PS5 et PS4, dont certains éléments ne sont plus jouables. Après plus de quatre ans de passion et de travail acharné, le développeur LKA a maintenant besoin de temps supplémentaire pour effectuer ces changements non planifiés. »

Les conséquences sont notables pour le petit studio italien, qui va devoir repousser la date de sortie de la version physique du jeu sur PlayStation. En revanche, les versions PC et Xbox de Martha is Dead seront parfaitement jouables dans leur intégrité artistique dès le 24 février prochain.

Cette censure pure et simple n’est que la énième d’une liste qui commence à devenir assez longue sur la plateforme PlayStation. Tout a commencé avec des jeux comme Gal Gun et s’est poursuivi avec les censures infantiles de DMC V (les scènes de nudité étaient masquées) ou de Doki Doki Litterature Club (entres autres…) . Si certains tentaient à l’époque de justifier l’injustifiables au vu du pedigree des premiers titres visés (Gal Gun en tête), la censure opérée sur Martha is Dead illustre malheureusement à merveille les dérives assez récentes de la direction « américaine » de Sony. Les dirigeants actuels de Sony Entertainment, très loin de la mentalité libérale qui prévalait du temps où Kutaragi tenait les rênes de PlayStation, se targue visiblement de définir ce qu’il est moralement correct de montrer à des joueurs considérés in fine comme des « super fragiles », y compris lorsque les jeux ciblés s’adressent clairement à un public adulte. Inquiétant.