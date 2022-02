Google : l’authentification à double facteur déjà activée pour des dizaines de millions d’utilisateurs

Souvent pointé du doigt pour ses traitements parfois borderline des données utilisateur, Google s’est un peu rattrapé avec l’authentification à double facteur (A2F), activée désormais sur plus de 150 millions de comptes (dont 2 millions de comptes YouTube). Trois mois après la mise en place, Google tire un premier bilan très positif de l’A2F sur ses services, avec notamment une baisse du piratage de comptes (avec A2F) de 50% sur le dernier trimestre !

Guemmy Kim, le directeur de la division Sécurité et Sûreté chez Google, s’est félicité de ces résultats : « Cette diminution en dit long sur l’efficacité d’une deuxième forme de vérification pour protéger vos données et vos informations personnelles. Et bien que nous soyons fiers de ces premiers résultats et satisfaits de la réponse que nous avons reçue de nos utilisateurs et de la communauté, nous sommes ravis des autres travaux en cours que nous menons en coulisses pour rendre nos utilisateurs encore plus sûrs. »

Il faudra encore de longs mois avant que la majorité de la base installée d’utilisateur Gmail ne passe à l’A2F, mais ce premier bilan montre que Google avait raison de modifier sa stratégie, même si cela se solde par un peu plus de « gêne » du côté de l’utilisateur (la double vérification prend forcément un peu plus de temps que la simple saisie d’un mot de passe.).