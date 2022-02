Garmin Fenix 7 : la montre connectée pour les sportifs et les fous d’outdoor… (Cardio Elevate 4e Gen, lampe intégrée, série Solar améliorée etc.)

Très rares sont les montres connectées réellement conçues pour un usage en plein air. Sur ce créneau, Garmin reste le roi en son royaume, et la Garmin Fenix 7 en est aujourd’hui le porte-étendard. Malgré son aspect à la fois robuste (elle l’est) et assez stylée (fine et légère avec ses 89 grammes), la Garmin Fenix 7 cumule de nombreux atouts qui pourraient bien faire de l’œil aux baroudeurs les plus rétifs à la smartwatch. Qu’on y songe : outre son classique écran tactile waterproof et une autonomie encore revue à la hausse (jusqu’à 90h en mode normal et 25h en mode full-connecté) la Garmin Fenix 7 dispose d’une beaucoup plus originale… lampe intégrée (alternance LED blanche et rouge) : après tout, rien n’interdit de faire du running sous la Lune !

Toujours sur la partie matérielle, on note une finition aux petits oignons : la Garmin Fenix 7 dispose en standard d’un bracelet en silicone mais aussi d’un boitier en Titane et d’un verre en composé de saphir sur certains modèles comme la Fenix 7X Sapphire. Garmin a aussi augmenté très sensiblement la vitesse de recharge solaire sur le modèle Solar (le fabricant annonce jusqu’à 300% d’amélioration tout de même…). Le capteur de fréquence cardiaque est un Cardio Elevate de 4e génération, forcément beaucoup plus précis que celui du précédent modèle, et l’Oxymètre de pouls est bien sûr toujours présent (à l’instar de la Fenix 6). Les baroudeurs seront en outre ravis d’apprendre que la montre connectée est compatible avec tous les types de satellites GPS.



Puisqu’on en est à parler de géolocalisation, c’est sans doute le bon moment pour rappeler l’une des principales nouveautés logicielles de la Fenix 7, soit la cartographie avec fonction audio turn by turn. Ces capacités de géolocalisation très orientée outdoor iront comme un gant avec « Sur ma route », une app intégrée qui permet de planifier son trajet (marquer les POI par exemple). Malin aussi, l’indicateur Stamina qui évalue via de savants algorithmes quelle est notre réserve de forme avant ou pendant un effort donné (un peu comme dans un jeu vidéo, mais IRL cette fois). Précisons tout de même que la Fenix 7 dispose de tous les (nombreux) atouts fonctionnels du modèle précédent, comme les Suggestions d’entrainement,

le planificateur d’ascensions Climbpro, l’affichage du temps de récup, le suivi du sommeil et du niveau d’hydratation, etc. Et bien sûr, la Fenix 7 est compatible avec son app dédiée Garmin Connect qui permet de tout paramétrer sur la montre (enfin, tout ce qui est paramétrable du moins).

Bref, pas besoin d’en dire beaucoup plus, et du reste, les avis et tests sur la Garmin Fenix 7 parlent d’eux-mêmes. Si vous avez la bougeotte, que vous aimez le trekking ou la rando, ou tout simplement les grande ballades en plein air, la Garmin Fenix 7 n’est sans doute pas loin de cocher toutes les cases.