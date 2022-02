Il bloque à lui seul l’internet Nord-Coréen… en représailles de cyber-attaques

L’Internet nord-coréen est l’un des plus verrouillés au monde, et pourtant il y a quelques semaines, l’intranet du pays dirigé d’une main de fer (ou plutôt de titane) par Kim Jong-un a subi plusieurs séries de pannes. On connait désormais l’origine de ces blocages du réseau, et c’est à peine croyable : un américain portant le pseudo P4x serait en effet parvenu à lui seul à bloquer nombre de sites de Corée du Nord via des attaques DDOS ciblées (attaques par déni de service).

P4x justifie ses attaques… par son désir de vengeance ! En effet, peut de temps avant de s’en prendre à l’internet nord coréen, P4x avait lui-même subi des cyber-attaques en provenance de la Corée du Nord, comme beaucoup d’autres chercheurs en sécurité américains durant cette période. Malheureusement pour les hackers à la solde de Kim Jong-un, la cible du jour était cette fois un informaticien de haut vol… et à la rancune tenace.

P4x précise tout de même ne pas avoir voulu pénaliser le peuple nord-coréen ; il s’agissait avant toute chose d’envoyer un message clair aux hackers gouvernementaux. Le chercheur en sécurité estime en outre que le gouvernement américain n’a pas pris les mesures adéquates pour se prémunir des attaques de le Corée du Nord ou de toute autre pays suffisamment motivé et disposant de hackers de bons niveaux…