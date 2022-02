BlackBerry vend la totalité de ses brevets de téléphonie mobile à un Patent-Troll

C’est la toute fin d’un long chemin de croix pour la firme BlackBerry. Le fabricant de smartphones éponymes, longtemps considérés comme le nec plus ultra du mobile à destination des professionnels, vient de se débarrasser de l’intégralité de son portfolio de brevet de téléphonie mobile et de messagerie. La firme canadienne a ainsi revendu à Catapult IP Innovations Inc tous ses brevets pour 600 millions de dollars (450 millions de dollars à la signature du rachat, les 150 millions restants dans trois ans).

BlackBerry, l’ex champion du smartphone à destination des professionnels, vient de revendre à un Patent Troll l’intégralité de ses brevets

Tout y est passé, du brevet sur le fameux clavier BlackBerry à celui décrivant la messagerie BlackBerry Messenger. Cette revente massive de brevets n’annonce sans doute pas du bon pour le marché du smartphone sachant que Catapult IP Innovations Inc. est ce que l’on appelle communément un Patent Troll, c’est à dire une société uniquement détentrice de brevets qui « gagne sa vie » en lançant des procédure des justice contre d’autres grosses sociétés pleines de cash.