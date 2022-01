Xbox Series S : Microsoft annonce une édition spéciale pour le Nouvel An chinois

Microsoft annonce la sortie d’une édition spéciale de sa Xbox Series S à l’occasion du Nouvel An chinois et l’année du tigre. Il y aura seulement 15 exemplaires et il y a une bonne nouvelle : ce modèle n’est pas réservé qu’à la Chine.

Vous pouvez obtenir cette Xbox Series S

Il n’est pas possible d’acheter ce modèle spécial de la Xbox Series S pour le Nouvel An chinois, le seul moyen de l’obtenir est d’espérer la gagner. Microsoft indique que son concours a seulement lieu sur Twitter pour les clients à l’international. Il suffit de retweeter le tweet ci-dessous et mettre le hashtag #LunarNewYearXboxSweepstakes dans le tweet de participation.

Lunar New Year, new Lunar Xbox. Follow and RT with #LunarNewYearXboxSweepstakes for a chance to win a Lunar New Year Xbox Series S bundle. Age 18+. Ends 2/3/22. Rules: https://t.co/GfpkbWgKSo pic.twitter.com/eRNIjyhg16 — Xbox (@Xbox) January 21, 2022

Pour ce qui est des Chinois, le concours aura lieu à partir du 25 janvier prochain sur WeChat et bilibili.

Voici ce qu’écrit Microsoft concernant sa console en édition spéciale :