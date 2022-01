Les brevets les plus dingos du jeu vidéo… rendus en 3D !

Depuis la création des tous premiers jeux vidéos, les ingénieurs et inventeurs de tous poils sont imaginé de nouvelles façons de pratiquer notre loisir favori. Sans eux, pas de manette multi-boutons, pas de consoles domestiques pour prendre le relais des bornes d’arcade, pas de VR, etc. Certains sont même allés très loin dans les concepts novateurs, peut-être trop loin en fait. Le site de Crucial a eu la riche idée d’illustrer en rendu 3D les brevets les plus dingos du jeu vidéo, et il y a du lourd dans les cartons !

Ainsi ce brevet d’un véhicule gonflable signé Leo Markowitz et déposé en 2012 (US20120270663A1). L’objectif est bien sûr ici de disposer à tout moment d’un siège adapté pour les jeux de course automobile, siège que l’on pourra dégonfler à loisir et ranger sous le lit après usage. Pratique… mais un peu ridicule non ?

Matez donc aussi ce brevet déposé en 2005 par un certain Paul Chen (US20050255916A1) qui décrit un contrôleur capable de reproduire des images, comme le visage de votre combattant dans un jeu de baston par exemple. Too much ? Un peu aussi sans doute…

Peut-être alors ce brevet d’un diviseur physique d’écran déposé en 1994 par Timothy M. Coffey (US5435557A), parce que bon, les parties en multijoueurs sur un même écran « splitté », c’est quand même mieux lorsque l’autre joueur ne peut pas copier. Comment ça inutile ?

Bon, on fait les difficiles à ce que je vois, mais attendez un peu ! Que pensez-vous de ce brevet pour des contrôleurs amovibles destinés à des appareils mobiles (smartphones, tablettes). Brandon Workman y a pensé dès 2011 (US20110260969A1), et il faut reconnaitre que l’idée n’était pas mauvaise puisque l’on trouve aujourd’hui des manettes assez similaires sur le marché.

Pour finir, voici le brevet d’un lointain cousin du Ring Fit de Nintendo. Le brevet de Benjamin Karl Broderick a été déposé en 2009 et décrit une chaise gaming d’exercices qui permet de contrôler le personnage du jeu tout en faisant ses abdos (US20110086747A1). Pas si bête finalement.