NOCK : le jeu VR qui mélange Rocket League avec le tir à l’arc ! (trailer)

Normal est le nom du studio VR à l’origine de Half + Half, un titre VR totalement original et barré qui a en plus le mérite d’être totalement gratuit (dispo sur PCVR et Meta Quest). Comme il faut croire que les petits gars de Normal n’aiment décidément pas faire comme tout le monde, leur prochain titre sera NOCK, un jeu de sport VR multijoueurs dont le gameplay ressemble à un croisement improbable entre Rocket League… et le tir à l’arc !



Dans NOCK, le joueur tentera de pousser la balle dans le but adverse… en tirant des flèches dessus. Pour rajouter un grain de folie à ce concept déjà passablement « WTF! », certaines flèches activeront des coups spéciaux. La réalisation graphique est épurée (cela aura au moins le mérite de rendre l’action lisible), et étrangement, ce que l’on doit dans le premier trailer semble plutôt accrocheur. Prévu sur PCVR et Meta Quest, NOCK n’a pas encore de date de sortie (ce serait bien le diable qu’on aille au delà de 2022 tout de même…).