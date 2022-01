Hitman Trilogy arrive le 20 janvier et sera inclus dans le Game Pass

IO Interactive annonce l’arrivée de Hitman Trilogy pour le 20 janvier sur les différentes plateformes. Les joueurs Xbox et PC avec le Game Pass auront un avantage puisque la trilogie sera présente dès le premier jour.

Disponibilité de Hitman Trilogy pour le 20 janvier

Hitman Trilogy comprend Hitman 1, 2 et 3, ainsi que tout le contenu existant. Hitman possède déjà une interface utilisateur unique qui permet aux joueurs de passer d’un jeu à l’autre en toute transparence, mais le fait de réunir tous les titres dans un seul et même pack crée une sorte de monstrueux casse-tête furtif, offrant potentiellement des centaines d’heures de jeu.

La disponibilité de Hitman Trilogy le 20 janvier se fera sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Concernant la version PC, elle sera disponible aussi bien sur Steam que sur l’Epic Games Store. Pour rappel, l’Epic Games Store avait eu un accord de distribution exclusif pendant un an pour Hitman 3, mais il se termine justement dans quelques jours, d’où l’arrivée sur Steam.

De la VR sur PC pour Hitman 3

Hitman 3 arrive également en réalité virtuelle sur PC, là encore le 20 janvier. Jusqu’à présent, la réalité virtuelle du jeu était exclusivement disponible sur PlayStation VR, dont le support est limité à la version PlayStation 4. Désormais, les joueurs de Hitman 3 sur PC — que ce soit sur Steam ou sur l’Epic Games Store — pourront découvrir l’intégralité de la trilogie World of Assassination en réalité virtuelle (s’ils possèdent les deux premiers jeux sur PC ainsi que Hitman 3).

