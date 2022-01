Signal : le cofondateur de WhatsApp devient le nouveau patron par intérim

Moxie Marlinspike annonce quitter son rôle de patron de Signal, il est remplacé par Brian Acton, le cofondateur de WhatsApp. Celui-ci est le nouveau patron par intérim.

Moxie Marlinspike a pris la parole pour annoncer son départ. Il écrit :

C’est une nouvelle année et j’ai décidé que c’était le bon moment pour me remplacer en tant que patron de Signal.

Cela fait maintenant presque dix ans que je travaille sur Signal. Mon objectif a toujours été que Signal se développe et se maintienne au-delà de ma participation, mais il y a quatre ans, cela n’aurait toujours pas été possible. J’écrivais tout le code pour l’application Android, j’écrivais tout le code du serveur, j’étais la seule personne de garde pour le service, je facilitais tout le développement du produit et je gérais tout le monde. Je ne pouvais jamais quitter les appels, je devais emporter mon ordinateur portable partout avec moi en cas d’urgence et je me retrouvais parfois assis seul sur le trottoir sous la pluie, tard dans la nuit, à essayer de diagnostiquer une dégradation du service.