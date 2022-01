Dying Light 2 : les développeurs annoncent 500 heures de jeu pour en venir à bout !

Dying Light 2, second volet du jeu de survie post-apo sorti en 2à15, sur consoles et PC, proposera une durée de vie conséquente, un euphémisme que l’on aurait pu remplacer par des termes comme « colossale », « Gigantesque » ou « hors norme ». Le studio polonais Techland a en effet confirmé sur Twitter que Dying Light 2 ne pourra être totalement complété qu’au bout de 500 heures de jeu… à minima !

To fully complete Dying Light 2 Stay Human, you'll need at least 500 hours—almost as long as it would take to walk from Warsaw to Madrid!#DyingLight2 #stayhuman pic.twitter.com/Sk3KFpRJoA

— Dying Light (@DyingLightGame) January 8, 2022