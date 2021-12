Jusqu’ici, les vestes et gants haptiques pour la VR sont réservés aux casques PCVR, comme si le marché « grand public » (et possiblement moins argenté) de l’Oculus Quest/Meta Quest n’intéressait pas vraiment les fabricants d’accessoires haptiques. bHaptics casse enfin le moule avec les TactGlove, des gants haptiques qui seront bientôt disponibles à la vente à un tarif relativement doux (300 dollars), et qui surtout seront compatibles avec les casques Meta Quest 2. bHaptics s’est fait un nom avec l’impressionnante veste haptique TactSuit et vise désormais une clientèle nettement plus large avec ce nouvel accessoire.



Les gants haptiques restent encore marginaux dans les usages VR, mais à terme, ce type d’accessoire deviendra forcément un jour le complément essentiel d’une expérience VR complète. Equipés de capteurs sensibles à la pression (10 actuateurs à résonnance linéaire), les TactGlove permettent de ressentir certaines textures et apportent globalement la sensation du toucher dans les univers VR. bHaptics fera une présentation plus poussée de ces accessoires lors du CES 2022.