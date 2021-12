Hades est le premier jeu vidéo à remporter une récompense aux Hugo Awards

Déjà couronné jeu de l’année lors des Game Awards 2020, le roguelike Hades vient de marquer encore plus profondément l’histoire du jeu video. Le titre du studio Supergiant Games est en effet le premier jeu vidéo à obtenir une récompense lors des prestigieux Hugo Awards. Créés en 1953, les Hugo Awards récompensent les meilleures oeuvres de science fiction (à l’origine uniquement les romans de S.F). Ainsi, le chef d’oeuvre Dune de Frank Herbert a reçu le prix Hugo du meilleur romande SF en 1966.

Wish I could have attended the #HugoAwards in person. I wasn't able to make an acceptance speech there on behalf of the team though did have a few words here. I'm grateful that the awards are recognizing work in this category, much less the work we did! pic.twitter.com/S9bfSp1i8H

— Greg Kasavin (@kasavin) December 19, 2021