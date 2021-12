Starliner : la capsule spatiale de Boeing rejoindra (peut-être) l’ISS au mois de mai 2022

C’est peu dire que Boeing peine énormément à accoucher de sa première capsule spatiale fonctionnelle. Starliner accumule les retard et les bévues, et ce pratiquement depuis le démarrage de sa conception. Après l’échec du premier vol orbital (Orbital Flight Test) au mois de décembre 2019, les ingénieurs de Boeing s’étaient remis au travail durant de longs mois, jusqu’à une nouvelle phase d’essai programmée pour le mois d’août de cette année… phase avortée dans des conditions épiques : la capsule avait dû être débarquée du lanceur Atlas V suite à la découverte, in extremis, de problèmes au niveau des soupapes et des valves de l’engin.

De retour au hangar, le Starliner a visiblement donné beaucoup de fil à retordre aux ingés de Boeing, si bien que le vol orbital vers l’ISS a finalement été décalé au premier semestre 2022 ! Histoire d’assurer ses arrières, Boeing a cette fois carrément remplacé le module de service du Starliner qui contenait les valves défectueuses, le fabricant n’étant pas encore tout à fait sûr des causes réelles qui ont abouti à un problème de valve lors de l’essai annulé du mois d’août. Que c’est dur !