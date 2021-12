The Nuclear Biscuit : l’expérience VR qui vous place aux commandes du « bouton nucléaire »

Que feriez-vous si vous étiez à la tête de la première puissance militaire mondiale et que la nation était sous la menace directe de missiles nucléaire ennemis ? Ce scénario pour le moins stressant, c’est celui de The Nuclear Biscuit, une expérience VR menée par l’université de Princeton. Le participant est directement plongé (en VR) dans le bureau ovale de la Maison Blanche. L’heure est grave, et des agents du renseignement dirigent le président-cobaye vers une pièce sécurisée et ultra secrète.



Le brief est rapide : des centaines de têtes nucléaires russes foncent vers les Etats-Unis, et il faut se décider à une riposte. Le participant peut décider de ne rien faire, de lâcher quelques missiles à partir de sous-marins nucléaires ce qui engendrerait la mort de 15 millions de russes, ou de choisir une stratégie d’attaque tout azimut qui déboucherait à minima sur 10 à 25 millions de victimes. Pour corser le tout, la décision doit être prise en moins de 15 minutes !

Dans ce contexte de stress intense, la plupart des participants à l’expérience choisissent… l’option la plus létale, soit une guerre nucléaire totale ! Avec cette expérience pour le moins originale, Princeton souhaitait avant tout évaluer les processus de décision dans un cadre extrêmement contraignant et limité en informations exploitables. Pour autant les résultats majoritaires du test doivent tout de même être relativisés selon les chercheurs. Arès tout, sous un casque VR, les participants savent très bien que leurs choix n’entrainent pas de conséquences REELLES, ce qui change évidemment la donne…