Oppo tease son premier smartphone pliable, le Find N

Il fallait s’y attendre. Oppo se lance donc dans la bataille du smartphone pliable avec le Find N, un modèle qui vient tout juste d’être « teasé » sur le compte Twitter du fabricant : « Voici le délicieusement conçu OPPO Find N. Prendre. Plier.

Prendre du plaisir. Répéter ». La petite phrase d’accroche est suivie d’une courte vidéo qui nous dévoile un smartphone pliable dont le second écran (non pliable) a le bon goût d’occuper réellement toute la surface exploitable. Pour le reste, il faudra attendre le 15 décembre prochain pour en savoir plus.

Le Find N est le résultat de 4 années de R&D chez Oppo et de 6 générations de prototypes, le tout premier modèle pliable ayant été conçu au mois d’avril 2018. La présentation publique du premier modèle pliable s’est tenue au mois de février 2019. Oppo prévoirait de commercialiser le Find N le jour même de sa présentation, qui correspond au second jour de la conférence Inno Day du fabricant (la conférence démarre le 14 décembre). Tout risque de se jouer encore une fois sur le tarif, qui reste pour l’instant LE véritable talon d’Achille des smartphones pliables (et empêche ce marché de réellement décoller).