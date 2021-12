GTA 5 Online : un nouveau DLC annoncé avec Franklin et Dr Dre

Grand Theft Auto Online, à savoir le mode en ligne de GTA 5, va avoir le droit à un nouveau DLC regroupant Franklin et Dr Dre. Le célèbre rappeur et producteur se fait donc une place dans le jeu. Il sera accompagné par le chanteur Anderson .Paak, qui est d’ailleurs signé dans le label de Dr. Dre.

Le DLC, qui a pour nom « Le contrat », se déroule après les événements de GTA 5. Franklin, l’un des trois protagonistes du jeu, a fondé une nouvelle agence de solutions pour les célébrités à Los Santos, un service qui s’adresse aux riches et aux puissants de Vinewood. Avec l’aide de DJ Pooh, Franklin et son ami Lamar Davis se mettent en relation avec Dr Dre pour ce que Rockstar appelle « une virée sauvage et hilarante à travers Los Santos ».

Les joueurs se rendront des rudes chaudes de l’ancien quartier de Franklin aux fêtes les plus courtisées de la ville, des manoirs débauchés aux bureaux du FIB (et non FBI), et partout ailleurs, alors que vous rejoindrez Franklin, l’experte en piratage Imani, le chien Chop et le reste de l’équipe pour sécuriser les précieux morceaux de Dr Dre et les rendre à leur propriétaire légitime. Telle est la description de Rockstar.

Une disponibilité pour le 15 décembre

Récemment, Snoop Dogg a annoncé que Dr Dre préparait de nouveaux morceaux pour GTA, sans en dire davantage. Plusieurs personnes ont cru que c’était en lien avec GTA 6, mais que nenni. C’est bien pour le mode Online de GTA 5.

Le DLC de GTA 5 Online avec Franklin et Dr Dre sera disponible gratuitement dès le 15 décembre sur PlayStation, Xbox et PC. Ce sera aussi l’occasion d’avoir une nouvelle station de radios avec de nouvelles musiques, notamment des morceaux de Dr Dre qui ne sont jamais sortis selon les dires de Rockstar.