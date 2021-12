La France veut peser dans le secteur du lanceur réutilisable

Malgré l’énorme retard pris par l’Europe dans le secteur des lanceurs réutilisables, le gouvernement français veut encore y croire. De passage en Normandie sur le site d‘Ariane, le ministre de l’Économie française Bruno Le Maire a annoncé le projet Maia Space, dont l’objectif final est d’aboutir à la création d’un petit lanceur réutilisable à l’horizon 2026. Sans surprise, cette mission a été confiée à ArianeGroup, ce qui aura un effet positif sur la masse salariale du site de Vernon :« Aujourd’hui, il y a un peu plus de 800 emplois sur le site de Vernon, à horizon 2025 il y en aura près de 1 000 » promet le Ministre de l’Economie.

Déjà en phase de prototypage, le lanceur réutilisable Thémis (ici en vue d’artiste) devrait servir de base de travail pour le projet Maia

Ces postes supplémentaires seront affectés à la fabrications des moteurs Prometheus qui équiperont les premiers lanceurs réutilisables français. ArianeGroup ne devra pas perdre de temps : l’Allemagne s’est fixé récemment un objectif similaire, sachant que le premier arrivé au but pourrait bien rafler des contrats de lancements juteux.

Quant à la concurrence à distance avec SpaceX, le simple fait d’en parler est aujourd’hui un peu dérisoire, ce que reconnait peu ou prou Bruno Le Maire : « Nous avons pris du retard par rapport à nos partenaires américains qui ont développé SpaceX et Falcon 9, et ce retard il faut le rattraper ». Rappelons que si (et seulement si) la France parvient à ses objectifs en 2026, ce sera au final plus de 10 ans après le premier vol d’essai d’une fusée réutilisable Falcon 9 de SpaceX….