Google Pixel : la détection d’accident de voiture débarque en France

Google propose une mise à jour pour ses smartphones Pixel et c’est l’occasion d’avoir la détection d’accident de voiture en France. Elle a fait ses débuts en 2019 aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Voilà maintenant qu’elle débarque chez nous, ainsi qu’en Italie et à Taïwan.

La détection d’accident de voiture sur les Pixel arrive en France

Si votre Pixel détecte un accident de voiture grave, il peut automatiquement appeler les services d’urgence. Comment le détecte-t-il ? Les smartphones (à partir du Pixel 3) peuvent utiliser des informations telles que la position de votre téléphone, les données issues des capteurs de mouvement et les sons environnants pour détecter un éventuel accident de voiture grave. Pour que la détection d’accident fonctionne, vous devez autoriser l’accès à votre position, à votre activité physique et à votre micro. Si votre téléphone détecte un accident de voiture grave et appelle les services d’urgence, votre position approximative et les données concernant l’accident pourront être transmises aux services d’urgence.

Autre nouveauté qui nous concerne : l’application Enregistreur supporte désormais le français pour la transcription. Ce n’est pas la seule nouvelle langue ajoutée, il y a également le japonais et l’allemand. Cela concerne les utilisateurs avec un Pixel 3 au minimum.

Parmi les autres nouveautés, il y a la possibilité de rapidement lancer l’application de Snapchat quand son smartphone est verrouillé (à partir du Pixel 4a 5G). Pour ce qui est du Pixel 6 Pro, la mise à jour active le support de l’Ultra Wideband. Cela améliore le partage entre deux appareils à proximité. En outre, les Pixel 6 et 6 Pro peuvent maintenant se transformer en clé de voiture… tant qu’il s’agit d’une BMW de 2020, 2021 ou 2022.

La mise à jour avec la détection d’accident de voiture et tout le reste est disponible dès maintenant au téléchargement pour les différents Pixel de Google. À noter qu’elle corrige un nombre important de bugs : près de 100 sont recensés.