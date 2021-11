Un jeu de société romain mystérieux intrigue les chercheurs depuis 40 ans

D’habitude, l’image que l’on a des Romains renvoie à des soldats munis de pointes et de boucliers, toujours prêts à faire la guerre et à conquérir de nouvelles terres. Pourtant, une découverte faite dans les années 1980 atteste que les soldats romains savaient aussi se divertir et, plus précisément, en se livrant à un mystérieux jeu de société.

En effet, une gravure a la forme d’un jeu de société composé d’un carré divisé en seize cases égales et elles-mêmes scindées par une diagonale, a été découverte par des archéologues qui fouillaient la partie est de la porte de Damas, à Jérusalem. Cette porte fut érigée par les Romains au IIème siècle de notre ère après avoir vaincu les Juifs rebelles, selon Haaretz.

Crédits: Itamar Grinberg

Ce jeu de société pourrait être l’alquerque, une ancienne version du jeu de dames

Cette gravure était située à côté d’une tour surveillée par des gardes romains et l’une des hypothèses qu’ont avancé les archéologues pour expliquer la signification ou l’utilité de cette gravure est que les Romains auraient joué à un jeu de dés en l’honneur du dieu Saturne. Ce jeu de dés consisterait à désigner un condamné à mort en tant que roi de la journée, et ce roi est exécuté au coucher du soleil. Une autre hypothèse fut que ce jeu est le jeu du moulin qui consiste à prendre tous les pions de son adversaire qui ne sont pas alignés trois par trois.

Mais un expert en jeux de société et en reconstruction d’événements historiques, Nir Wild, a avancé une autre hypothèse. En se basant sur le Libro de los Juegos, un ouvrage espagnol du XIIIème siècle qui liste les règles de jeux de société, il avance que ce jeu romain peut être un « alquerque », la base de notre jeu de dames actuel.

En fait, la différence se situerait dans les règles : l’alquerque n’autorise de manger qu’un pion à la fois et une fois que le pion arrive de l’autre côté du plateau, il ne peut pas être changé en dame. Même si on pourrait ne jamais avoir de certitude ce qu’est ce mystérieux jeu romain, au moins, nous savons maintenant que les Romains aimaient les jeux de société, il y a près de 1 800 ans de cela.

Reconstruction du jeu par un Exoert (Crédits: Nir Wild)