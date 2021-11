Après l’excellent ForeVR Bowl, le jeu de fléchettes ForeVR Darts s’annonce sur Meta Quest (trailer)

Je ne compte plus les heures que j’ai passé (et que je passe encore) sur ForeVR Bowl, un formidable jeu de bowling en VR qui permet aussi de jouer à plusieurs dans des salles thématiques (bar vintage, salle disco, sous-marine, sur la Lune etc.). Fort de ce succès, le studio ForeVR récidive avec une nouvelle simu de sport, ForeVR Darts, qui n’est autre qu’un jeu de fléchettes ! ForeVR Darts proposera 50 packs de fléchettes différentes, des parties en mode Pro (comme sur ForeVR Bowl), la reconnaissance des mains pour se passer des manettes, la prise en compte des règles du 501, 301, 201 et 101, et bien sûr plusieurs salles thématiques (trois salles pour le moment). Ca s’annonce une nouvelle fois super, et forcément, ce sera encore meilleur avec une bande de potes-avatars.



ForeVR Darts sera disponible dans l’Oculus Store le 16 décembre prochain au prix de 9,99 euros.