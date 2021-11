WiFi 7 : MediaTek a prévu une démo lors du CES 2022 (et des débits au delà des 30 Gbit/s ?)

A peine le haut débit puis le très haut débit sans fil (WiFi 6) se sont-ils installés dans certains foyers que l’ultra haut débit pointe déjà le bout de ses Gbps. Le WiFi 7 sera de sortie lors du prochain CES qui ouvrira ses portes au début du mois de janvier 2022. MediaTek vient d’annoncer qu’il ferait des démonstrations de cette nouvelle technologie sans fil sur son stand.

La norme IEEE 802.11be (l’autre petit nom du WiFi 7 pour les intimes) pourrait fournir des débits de 2 à 2,4 fois plus élevés que ceux du Wi-Fi 6/6E selon MediaTek, ce qui signifie que l’on devrait dans la zone des 30 Gbit/s. La Wi-Fi Alliance (dont font partie Apple, Samsung et Qualcomm, entre autres) se montre même plus optimiste encore et estime que la barre des 30 Gbit/s sera largement dépassée à terme. Le fondeur taiwanais ne veut donc pas rater ce futur TGV de la communication sans fil et se fixe comme objectif de devenir le prochain leader sur ce marché d’avenir.

Outre son débit record, le WiFi 7 a la particularité d’être moins sensible aux interférences d’autres réseaux situés à proximité. Inutile aussi de préciser que le streaming en 4K mais aussi cette fois en 8K (voire plus) sont possibles, ce qui pourrait s’avérer très important à terme dans certains secteurs technologiques, notamment la VR. « A terme » n’est pas un mot pris au hasard ici : le WiFi 7 n’est pas attendu dans les foyers avant 2025… au plus tôt.