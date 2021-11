🔥 [#BlackFriday] Ivacy : un excellent VPN pour seulement 0,9 euro par mois (inclus 2To dans le cloud + logiciel Password Manager)

A la recherche d’un VPN performant à petit prix ? C’est le moment idéal en cette période de Black Friday. Le service Ivacy propose une promotion incontournable pendant quelques jours à 0,9 euro par mois !

Cette tarification canon s’accompagne ici de performances de haut vol : Ivacy VPN s’appuie en effet sur un réseau mondialisé de 3500 serveurs répartis dans plus de 100 régions géographiques différentes, et autorise la connexion jusqu’à 10 appareils en simultané, sans aucune limite de bande passante ! A noter que les serveurs P2P (Peer to Peer) d’Ivacy sont optimisés afin de garantir la meilleure connexion possible. A vous l’accès aux plateformes Disney+, Netflix (avec déblocage de la mise en mémoire tampon), Amazon Prime, Hulu, sans les contraintes du catalogue de contenu « par régions ». En France, cette liberté d’accès est d’autant plus savoureuse que la chronologie des médias « bloque » de nombreux contenus pendant plusieurs années.

Les perfs c’est bien, mais la sécurité, c’est essentiel, d’autant plus à une époque où les mots ransomware, spyware et autres malwares sont sur toutes les lèvres. Sur ce plan, Ivacy VPN ne fait pas dans la demi mesure, avec l’utilisation des protocoles avancés IPsec et IKEV, le masquage de l’adresse IP, le chiffrement 256 bits de grade militaire et le « no log » (pas d’historique des connexions). Ce n’est pas tout puisqu’Ivacy VPN propose aussi la fonction Smart Connect (pour une connexion encore encore plus optimisée), l’internet Kill Switch (absolument essentiel), et la prise en charge du logiciel de media center Kodi via une application dédiée.

Rappelons donc ici que cet outil ultra complet et ultra sécurisé est proposé à un tres bon tarif de 0,9 euro/mois sur 5 ans, ce qui correspond à une remise de 90% par rapport à l’abonnement de base ! Cette même offre de 0,9 euro/mois (et seulement cette offre) s’accompagne d’un stockage dans le nuage entièrement crypté d’une capacité de 2 To + le logiciel Password Manager. Pour les plus indécis, l’offre est garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours.

