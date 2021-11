Facebook veut donner plus de contrôles aux utilisateurs sur le fil d’actualité

Facebook propose en ce moment une expérimentation qui permet à certains utilisateurs d’ajuster leur fil d’actualité. Ils peuvent ainsi choisir s’ils veulent voir davantage de contenus spécifiques.

Davantage de contrôles pour le fil d’actualité sur Facebook

Sur son blog, Facebook explique que les utilisateurs peuvent désormais augmenter ou réduire la quantité de contenu qu’ils voient de la part des amis, de la famille, des groupes et des pages auxquels ils sont abonnés et des sujets qui les intéressent dans leurs préférences du fil d’actualité. Seulement un petit pourcentage d’utilisateurs peut actuellement tester ce système. Et comme souvent, Facebook a choisir les personnes au hasard.

« Cela fait partie de notre travail en cours visant à donner aux gens plus de contrôle sur le fil d’actualité, afin qu’ils voient plus de ce qu’ils veulent et moins de ce qu’ils ne veulent pas. Nous continuerons à partager nos progrès au fur et à mesure que nous testons et apprenons », assure Facebook.

Le réseau social va également apporter des modifications aux contrôles des actualités pour ses clients professionnels, en étendant les contrôles pour l’exclusion de sujets à un groupe test d’annonceurs qui diffusent des publicités en anglais. Les annonceurs peuvent choisir parmi trois groupes de sujets (actualités et politique, questions sociales, et crimes et tragédies) afin d’empêcher leurs publicités d’apparaître à proximité de publications sur ces sujets, s’ils le souhaitent.