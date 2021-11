Google Pixel pliant : Google laisserait tomber le projet

Las, après pourtant de nombreuses rumeurs sur son officialisation plus ou moins imminente, le Google Pixel à écran pliable ne verra peut-être jamais le jour. L’analyste Ross Young du cabinet DSCC affirme que Google aurait laissé tomber le projet, à minima jusqu’au second semestre 2022, et sachant qu’un abandon pur et simple pourrait être décidé dans l’intervalle.

Bad news for those waiting for the Google Pixel Fold. We hear they have canceled parts orders and decided not to bring it to market as indicated in the latest DSCC Weekly Review. See blog excerpt at https://t.co/EVmWKcgi2c. @DisplaySupply pic.twitter.com/2P5lFW09Pt

— Ross Young (@DSCCRoss) November 15, 2021