Windows 10 aura maintenant le droit à une mise à jour par an avec des nouveautés

Microsoft change le rythme de mises à jour pour Windows 10, avec désormais une nouvelle version « majeure » qui arrivera une fois par an. C’était deux fois par an jusqu’à présent (une mise à jour au printemps et une autre à l’automne).

Voici ce qu’annonce Microsoft sur son blog concernant les mises à jour annuelles pour Windows 10 :

Nous allons passer à une nouvelle cadence de publication de Windows 10 pour nous aligner sur la cadence de Windows 11, avec les mises à jour annuelles pour de nouvelles fonctionnalités. Nous renommons désormais l’option de service pour les mises à jour en « canal de disponibilité générale » à partir de la mise à jour de novembre 2021 (remarque : cela remplace le terme précédent de « canal semestriel » pour l’option de service). La prochaine mise à jour de Windows 10 avec des nouveautés est prévue pour le second semestre de 2022. Nous continuerons à prendre en charge au moins une version de Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025. En tant que version du second semestre de l’année civile, les éditions Famille et Pro de la mise à jour de novembre 2021 bénéficieront de 18 mois de service et de support, et les éditions Enterprise et Éducation bénéficieront de 30 mois de service et de support à partir d’aujourd’hui.