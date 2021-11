Les Chroniques de Gunhed TV : le tome 2 est disponible (la petite histoire du Vectrex, de la Jaguar, etc.)

Il est là, et il sent bon le papier recyclé : Les Chroniques de Gunhed TV – Vol.2: Les consoles de jeux vidéo maudites et autres systèmes damnés est enfin disponible dans toutes les bonnes boutiques (en fait Amazon), et pour tous les nostalgiques de cette époque bénie des débuts du jeu vidéo, c’est forcément un immanquable. La liste des (gros) chapitres de ce tome de 192 pages donne immédiatement le ton : vous saurez donc presque tout sur la petite histoire de « la Vectrex, l’O.V.N.I. des années 80, l’Amiga CD32 et la mort (terrible) de Commodore, la Jaguar ou le dernier rugissement d’Atari et enfin, NEC PC-FX : la grande désillusion ».

L’auteur, David Hecq, est un ancien édile qui assume totalement sa grande passion des jeux vidéo rétro sur la chaîne YouTube Gunhed TV (que l’on vous conseille chaudement). Le ton est gaillard parfois grivois, et le bougre adore les jolies babes des années 80-90, des minettes que l’on retrouvait souvent à l’époque sur les pubs de nos ordinateurs ou consoles de rêve (Commodore 64, Vectrex, Amiga 500, Atari ST, et on en passe des vertes et des mûres). Entre deux chapitres racontant les croustillantes péripéties de la naissance et de la mort de ces machines, on retrouve donc quelques belles alanguies, comme un pied de nez à l’atmosphère tristement « coinçouille » de ce début de 21ème siècle.

Le volume Les Chroniques de Gunhed TV Vol.2 est disponible à la vente sur Amazon (un peu plus de 17 euros l’ouvrage broché). Si vous n’avez pas encore lu le Tome 1, on vous le recommande tout autant (dispo ici).