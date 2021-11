Moonfall : quand la Terre à rendez-vous avec la Lune… Roland Emmerich fait tout péter (trailer)

« Quand la Terre a rendez-vous avec la Lune ». On aurait presqu’envie de chanter une version remaniée de la chanson de Trenet, mais dans le monde de Roland Emmerich, ce n’est plus vraiment le temps de la galéjade. Moonfall nous raconte en effet l’histoire d’une Lune très fatiguée qui s’écroule littéralement sur la planète Terre. Mais est-ce vraiment la Lune ? Peu soucieux de ne pas spoiler son propre film, Emmerich nous donne directement la réponse dans le premier vrai trailer de Moonfall, et presque sans surprise, on s’aperçoit en fait que ces saletés d’aliens n’ont rien trouvé de mieux que de détruire notre petite civilisation déjà menacée par le réchauffement climatique.

En clair et sans décodeur, le scénario est totalement WTF, mais comme souvent chez Emmerich, ce n’est pas là l’essentiel. L’important, c’est que ça explose dans tous les sens, et que de vaillants héros américains (ici interprétés par Halle Berry, Patrick Wilson et John Bradley-West) sauvent une fois de plus l’humanité tout entière. Entre deux pop-corn, ça devrait passer… L’attraction Moonfall sera disponible en salles le 4 février 2022.