Pimax annonce un casque VR à la pointe de la technologie : 12 K, 200° de FoV, capteur de mouvements du corps intégrés au casque, etc.

Pimax, spécialiste des casques très haut de gamme (on n’en dira pas autant du support) viennent d’annoncer le Pimax Reality, un casque VR à la pointe de la pointe de la technologie. Pensez plutôt : le Reality intègre un affichage QLED 12 K (5 à 8 K en mode standalone) avec rendu dynamique Fovéal, des lentilles hybrides autorisant un FoV de 200° en horizontal et 135° en vertical (150° et 135° maxi en mode standalone), un taux de rafraichissement allant de 75Hz à 200Hz (120 Hz maxi en standalone), des capteurs de mouvements du corps directement intégrés au casque (!), ainsi que des capteurs faciaux, des yeux et de la bouche (synchro du mouvement des lèvres avec l’avatar VR).

Et ce n’est pas tout puisque l’on a droit aussi à une batterie amovible « à chaud », l’IPD automatique (écart interpupillaire) comme sur les casques Varjo, pas moins de 11 caméras/capteurs embarquées, une puce dédiée pour l’affiche (PCVR), un port propriétaire WiGig pour la communication sans fils PC-casque à ultra haut débit, et enfin un processeur Snapdragon XR2 pour le mode standalone (qui ne sera sans doute pas bridé comme sur l’Oculus Quest 2). C’est bien simple, rien ne manque.

Outre ce très puissant casque PCVR/standalone, Pimax annonce aussi un boitier PC VR « compact » calibré pour son casque, mais l’on ne sait encore rien du GPU de compétition qui sera fourni avec. Pimax assure que son Pimax Reality sera disponible à la vente à la fin de l’année 2022 au prix de 2399 dollars, mais au vu des retards pris avec les modèles précédents, on se montrera nettement plus prudent…

On espère tout de même que d’ici la sortie de ce casque (encore une fois financé en grande partie par le Crowdfunding), Pimax aura enfin amélioré son contrôle qualité et les aspects plug and play. Ces mêmes annonces dans la bouche d’un représentant de Varjo, d’Apple ou d’Oculus, et nous aurions été beaucoup plus enthousiaste.