Palm est de retour… avec des intras ANC sans fils !

Quelle surprise ! Progressivement éjecté du marché du smartphone par l’iPhone, Palm a fait son retour depuis peu sur le marché mobile grâce au chinois TCL (qui détient la marque) et un mini smartphone de 3,3 pouces (bien peu convaincant) lancé dans l’indifférence générale en 2018. Le fabricant tente désormais sa chance sur un tout autre marché, celui de l’intra True Wireless !

Les Palm Buds Pro semblent à priori disposer d’une fiche technique solide en plus d’un look pas dégueu conçu parait-il par d’anciens designers de Beats et Samsung. Les Palm Buds Pro disposent ainsi de l’ANC (réduction active de bruit ambiant), d’un mode « transparent » (désormais classique sur les intras avec ANC), de HP 10 millimètres axé sur les basses, de 6 écouteurs (trois par écouteur), et de la certification IPX4. Ces intras peuvent lire les codecs SBC et AAC.

L’autonomie des Palm Buds Pro est de 5h30 sans ANC (4h30 avec) et de 3 heures en communication mobile. Le boitier de charge, qui sert aussi de batterie externe, assure 24 heures d’autonomie au global. Les Palm Buds Pro seront disponibles à la vente au mois de novembre au prix de 129 dollars. Les précommandes démarreront le 9 novembre (remise de 30 dollars pour ceux qui auront précommandé).