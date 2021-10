Orange lance un service de réparation de smartphones dans ses boutiques

Orange annonce la mise en place d’un nouveau service dans ses boutiques, à savoir la réparation de smartphones. Cela concerne l’ensemble des boutiques et c’est en place dès aujourd’hui.

Un service de réparation de smartphones chez Orange

L’opérateur indique que son service de réparation est disponible pour tout le monde, que ce soit des clients d’Orange ou d’un autre opérateur. Il en va de même pour le smartphone défectueux, celui-ci n’a pas besoin d’avoir été acheté chez Orange. Le client peut effectuer le diagnostic de son mobile cassé et obtenir un devis de réparation, soit sur le site orange.fr, soit par un conseiller en boutique.

Si le client opte pour la réparation, la prise en charge de son smartphone à réparer et sa restitution s’effectuent dans les 530 boutiques Orange en France métropolitaine. Les prix et les délais estimatifs de réparation sont annoncés au client dès cette prise en charge. La réparation est effectuée sous 24 heures en moyenne. Le client est informé automatiquement par e-mail et SMS du suivi de la réparation. Les réparations effectuées sont garanties 12 mois.

Les clients qui ont un forfait mobile Orange peuvent bénéficier d’un prêt de smartphone le temps de l’immobilisation de leur téléphone en réparation. Aussi, si le téléphone ne peut être réparé, il est repris et valorisé par Orange ou recyclé à travers la filière de collecte mise en place par l’opérateur.