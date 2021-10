Xbox Series X/S : des cartes de stockage de 512 Go et 2 To annoncées

Microsoft annonce l’arrivée prochaine de deux nouvelles cartes de stockage pour les Xbox Series X/S permettant d’avoir 512 Go ou 2 To supplémentaires. Elles vont ainsi rejoindre le modèle de 1 To. Les nouvelles cartes sont toujours créées par Seagate et il n’y a pas d’alternative puisque les nouvelles consoles de Microsoft utilisent un port propriétaire.

Deux nouvelles cartes de stockage pour les Xbox Series X/S

Il suffit de connecter la carte dans le port prévu à cet effet à l’arrière des Xbox Series X/S. Les joueurs peuvent ensuite l’utiliser comme n’importe quelle autre solution de stockage externe. Ils peuvent ainsi choisir d’installer par défaut des jeux sur la carte, jouer directement depuis celle-ci ou déplacer ou copier des titres entre les stockages interne et externe.

Comme avec le modèle de 1 To, les cartes avec 512 Go ou 2 To de stockage pour les Xbox Series X/S utilise les mêmes fondations que la Xbox Velocity Architecture. Cela permet d’avoir une vitesse de 2,4 Gb/s, soit la même que l’on retrouve sur le SSD interne des consoles.

La carte de stockage de 512 Go pour les Xbox Series X/S sortira en novembre au prix de 164,99€. Le modèle de 2 To coûtera 489,88€ et arrivera en décembre. Cette dernière sera aussi le nouveau produit à arborer le badge Designed for Xbox, qui, selon Microsoft, « assure la qualité, la performance et le design d’un produit premium ».