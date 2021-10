Casque VR Varjo Aero : affichage mini LED, eye-tracking, rendu fovéal, et un tarif approchant les 2000 dollars

Varjo a tenu parole… en quelque sorte. Le fabricant de casque VR haut de gamme vient de dévoiler le Varjo Aero, un casque VR qui ne s’adressera pas uniquement au marché pro cette fois, même si son tarif n’est pas vraiment « grand public ». Comme attendu, les specs sont de très haut niveau : avec ses lentilles asphériques et sa résolution de 2,880 x 2,720 pixels/œil (2,9 K), l’eye tracking 200 Hz couplé au rendu fovéal (image plus détaillée à l’endroit où se pose le regard) et son IPD ajustable automatiquement (un petit moteur écarte ou rapproche les lentilles en fonction de l’écart interpupillaire de l’utilisateur), le Varjo en jette… même si tout n’est pas rose pour autant.



Dans la liste des specs un peu faiblardes pour un casque de ce tarif, on note le taux de rafraichissement de 90 Hz, le FoV de 115° visiblement très optimiste (les premiers retours de testeurs/Youtubeurs indiquent qu’on est plus proche des 90° en réel), et un poids sur la balance de 717 grammes (c’est énorme, même si le casque serait assez confortable à porter). Rien d’éliminatoire, mais au vu du PC nécessaire pour faire tourner le bouzin et du tarif du bouzin lui-même, c’est un peu dommage.

Plus gênant en revanche, le Varjo Aero ne dispose plus de caméras en façade (à contrario des Varjo VR-3 et XR-3) et ne propose donc pas de reconnaissance des mains (à contrario de l’Oculus Quest 2… qui coûte pourtant 8 fois moins cher) ou d’un mode de réalité mixte. Forcément, sans caméras intégrées, la reconnaissance des contrôleurs (non fournis) passe par des bornes externes (non fournies elles aussi). Pas très 2021 tout ça… Si l’on prend en compte le PC de compétition (Varjo conseille une RTX 2080 ou 370 à minima) le prix du casque (2000 dollars), et les accessoires nécessaires mais non fournis (contrôleurs et bornes externes), le coût global de la VR Varjo « for the rest of us » doit largement culminer à près de 4000 dollars. Le Varjo Aero peut déjà être précommandé sur le site du fabricant. Les livraisons devraient débuter avant la fin de l’année.