WhatsApp active les sauvegardes avec le chiffrement de bout en bout

WhatsApp annonce que l’option pour le chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes des conversations est maintenant disponible. Il s’agit d’un déploiement progressif, tout le monde ne peut pas en profiter aujourd’hui.

Plus de sécurité pour les sauvegardes avec WhatsApp

Le chiffrement de bout en bout signifie que les sauvegardes de WhatsApp sont illisibles sans la clé de chiffrement. Les utilisateurs qui optent pour les sauvegardes chiffrées doivent enregistrer une clé de chiffrement à 64 chiffres ou créer un mot de passe en lien cette clé. Cette donnée sera importante au moment de restaurer les conversations sur un nouvel appareil.

Voici ce que dit WhatsApp :

Bien que les messages que vous envoyez et recevez et qui sont chiffrés de bout en bout soient stockés sur votre appareil, de nombreuses personnes souhaitent également pouvoir sauvegarder leurs discussions en cas de perte de leur téléphone. À partir d’aujourd’hui, nous mettons à disposition une couche de sécurité supplémentaire et optionnelle pour protéger les sauvegardes stockées sur Google Drive ou iCloud avec un chiffrement de bout en bout. Aucun autre service de messagerie mondial de cette envergure n’offre ce niveau de sécurité pour les messages, les médias, les messages vocaux, les appels vidéo et les sauvegardes de chat de ses utilisateurs.

WhatsApp compte plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde et plus de 100 milliards de messages transistent chaque jour, selon la messagerie. On comprend pourquoi le déploiement des sauvegardes chiffrées de bout en bout se fait progressivement. WhatsApp ne dit pas quand ce sera réellement accessible pour 100% des utilisateurs.

Cette nouveauté concerne aussi bien WhatsApp sur iOS que WhatsApp sur Android. Assurez-vous d’avoir la dernière mise à jour pour l’application.