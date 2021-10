Epic Games envisage de créer un film Fortnite

Après le jeu vidéo, Epic Games réfléchit à exploiter sa licence Fortnite pour en faire un film. Selon The Information, le projet est en cours de réflexion et cela devrait permettre au studio de créer d’autres contenus.

Un projet de film Fortnite par Epic Games

Les discussions autour d’un film Fortnite feraient partie d’une conversation plus large au sein d’Epic Games sur la possibilité de lancer une division de divertissement avec un axe sur les programmes vidéo scénarisés afin de diversifier les marques du studio. The Information note que trois anciens employés de Lucasfilm (la société des Star Wars) ont rejoint Epic Games cette année, dont le nouveau président des projets spéciaux d’Epic, Jason McGatlin. Il a précédemment occupé le poste de vice-président de la production physique chez Lucasfilm et a été producteur exécutif de tous les films Star Wars sous l’ère Disney. Il est rejoint par Lynn Bartsch et Chris Furia.

Il n’y a pour l’instant pas plus de détail sur ce projet. Cela suggère qu’il en est encore à ses débuts et qu’Epic Games cherche quel est le meilleur moyen pour proposer un bon contenu. Aussi, il n’y a pas d’information sur le fait que ce serait un film live ou un film d’animation.

Il faut dire qu’Epic Games a d’autres préoccupations en ce moment et n’a pas vraiment le temps de se focaliser à 100% sur un film. Le studio est en procès avec Apple et Google autour de leurs pratiques commerciales avec iOS et Android. Un film Fortnite n’est donc pas vraiment la priorité…