Bandai Namco dévoile son nouveau logo… en forme de bulle de manga

Les changements de logo accompagnent souvent des inflexions dans la stratégie d’une entreprise. On ne sait pas trop ce que mijote Bandai Namco pour les prochains, mais l’éditeur japonais vient de dévoiler le logo qui sera l’emblème du groupe à partir du mois d’avril 2022 (au début de la prochaine année fiscale).

Ce logo a une particularité : le nom de l’éditeur est encadré par une bulle de manga (ou fukidashi). Cette bulle représenterait la volonté de communication de Namco, notamment vis à vis des joueurs du monde entier. Le coloris magenta symboliserait quant à lui la diversité, un terme devenu incontournable dans le contexte actuel.

Le nouveau logo de Bandai Namco s’accompagne aussi du slogan « Fun for All into the Future » (trad: Du fun pour tous dans le futur). Est-ce à dire que l’éditeur va s’ouvrir un peu plus au delà des frontières du Japon ?