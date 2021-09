THQ Nordic annonce une suite au légendaire Outcast (trailer)

C’était incontestablement la grosse annonce du showcase d’anniversaire de l’éditeur THQ Nordic. Outcast, légendaire jeu d’aventure action du studio belge Appeal, édité par Infogrammes en 1999, va avoir droit à un second volet baptisé Outcast 2 a New Beginning. L’ancien marine Cutter Slade va donc « bientôt » reprendre du service sur PS5, PC et Xbox Series, mais l’éditeur ne donne pas encore de date précise de sortie. Deux trailers accompagnent cette annonce, dont une cinématique, et le second contenant plusieurs séquences de gameplay à la troisième personne (et c’est plutôt chouette). Le plus beau pour la fin : ce second volet est toujours développé en Belgique par Appeal Studios (racheté par THQ Nordic en 2019).



La trame d’Outcast 2 est assez classique : Adelpha et sa population sont sous le joug d’envahisseurs Aliens particulièrement cruels. Et bien entendu Cutter Slade arrive à la rescousse de la population sans défense. On se contentera largement de cette trame… qui en vaut bien d’autres…