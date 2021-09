Samsung Tab S8 Ultra : Samsung s’apprête à frapper fort sur le marché de la tablette Android

Samsung travaille sur sa prochaine génération d’ardoises Galaxy Tab S8, et si l’on en croit les « fuites », le fabricant s’apprête à frapper très tort sur le marché de la tablette Android. Trois modèles de Tab S8 seraient en préparation, mais Samsung mettrait principalement le paquet sur la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (ouf !), qui s’annonce comme un véritable monstre de performances.

Ainsi, la Galaxy Tab S8 Ultra disposerait d’une dalle OLED 14,6 pouces à la résolution 2960 x 1848 pixels (la Galaxy Tab S7+ culmine à 12,4 pouces, ce qui est déjà grand pour une tablette). Cette dalle serait de technologie LTPO, ce qui permet des taux de rafraichissement variable et adaptatifs allant de 10 à 120 Hz (comme sur les nouveaux iPhone 13 Pro).

La Galaxy Tab S8 Plus devrait afficher des specs très largement au dessus de celles de la Galaxy Tab S7 (ci-dessus)

Côté processeur, la Tab S8 Ultra embarquerait un Snapdragon 898 (pas d’Exynos donc) sans doute épaulé par 12 Go de RAM. La partie son serait assurée par huit haut-parleurs stéréo (comme sur le Xiaomi Pad 5 Pro dévoilé il y a deux jours). Quant au bloc photo, Samsung ne lésinerait pas sur les capteurs, avec un deux optiques à l’avant et à l’arrière. Enfin, la Tab S8 Ultra disposerait d’une énorme batterie de 11500 mAh, de quoi assurer une belle autonomie à l’engin.

Galaxy Tab S8 Ultra SM-X906B 2960×1848 14.6″ 11500mAh — Ice universe (@UniverseIce) September 16, 2021

Concernant les accessoires on peut parier sur une nouvelle cover-clavier adaptée à l’écran 14 pouces, et le leaker IceUniverse affirme que la Tab S8 Ultra sera compatible avec le S Pen, ce qui tombe plutôt sous le sens. La nouvelle gamme de Galaxy Tab S8 Ultra devrait être présentée et commercialisée lors du premier trimestre 2022.