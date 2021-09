Des chercheurs australiens créent une cellule photovoltaïque à deux faces à fort rendement

Malgré quelques avancées notables ces dernières années, Les technologies photovoltaïques peinent toujours à obtenir un rendement efficace. Des chercheurs australiens sont peut-être parvenus à franchir le plafond de verre en créant une cellule photovoltaïque à deux faces actives à très fort rendement.

Il y a quelques semaines, les chercheurs de l’Université Nationale australienne (ANU) ont dévoilé une cellule solaire bifaciale qui serait bien plus performante que les cellules classiques. Ces cellules double face ont été créées grâce à une technologie innovante de « dopage au laser » qui permettrait d’augmenter considérablement la conductivité électrique. Au final, on obtient un rendement de conversion de 24,3 % sur la face avant et de 23,4 % sur la face arrière, pour un rendement en sortie de 29% (soit beaucoup plus que les 15% habituels).

Avantage de la cellule à deux faces, il est possible de créer de l’énergie à partir des rayons solaires, mais aussi à partir de la réflexion du sol. Pour les chercheurs, les cellules double face sont promises à un très bel avenir, et que dire des cellules biface dopées au laser…