Xiaomi 11T et 11T Pro officialisés : écran 120 Hz et puissance au rendez-vous

Xiaomi a présenté aujourd’hui ses smartphones 11T et 11T Pro. Sans surprise, le modèle plus intéressant est le 11T Pro avec des caractéristiques haut de gamme. C’est aussi le plus cher, bien que cela reste correct par rapport à d’autres smartphones premium.

Présentation du Xiaomi 11T Pro

Le Xiaomi 11T Pro, justement, a le droit à un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2 400 x 1 080 pixels et un affichage de 120 Hz. La dalle fait 800 nits, avec un pic à 1 000 nits. Elle supporte le HDR10+ et le Dolby Vision.

Sous le capot, le Xiaomi 11T Pro dispose du processeur Snapdragon 888, 8 ou 12 Go de RAM (LPDDR5), 128 ou 256 Go de stockage (UFS 3.1), une batterie de 5 000 mAh et la charge à 120 W. Selon Xiaomi, il suffit de seulement 17 minutes pour passer de 0% à 100%.

On retrouve par ailleurs un capteur photo principal de 108 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. À l’avant, le capteur fait 16 mégapixels. Le smartphone supporte la 5G, le NFC, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et dispose d’un port USB-C. On peut également citer le capteur d’empreintes sur la tranche et deux haut-parleurs stéréo. L’appareil tourne sous Android 11 avec la surcouche MIUI 12.5.

Les prix en Europe seront 649€ (8 Go de RAM, 128 Go de stockage), 699€ (8 Go de RAM, 256 Go de stockage) et 749€ (12 Go de RAM, 256 Go de stockage).

Le Xiaomi 11T également au rendez-vous

Pour sa part, le Xiaomi 11T a un écran similaire, à l’exception qu’il ne prend pas en charge le Dolby Vision. La puce intégrée n’est pas un modèle de Qualcomm mais le Dimensity 1200 de MediaTek. Cela s’accompagne par 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Les capteurs photo sont identiques. La batterie fait également 5 000 mAh, mais la charge maximum est de 67 W ici. Les autres caractéristiques sont identiques.

Le Xiaomi 11T sera au prix de 499€ (8 Go de RAM et 128 Go de RAM) et 549€ (8 Go de RAM, 256 Go de stockage).